Во вьетнамском городе закрыли аэропорты из-за нового агрессивного коронавируса

Во Вьетнаме прекратилось авиасообщение с городом Дананг из-за появления нового агрессивного типа коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Reuters.

Министерство транспорта страны запретило прием и отправку самолетов в Дананге на 15 дней, начиная с 28 июля.

Ранее сообщалось, что число пациентов, инфицированных, предположительно, новым типом коронавируса выросло почти в три раза — известно об 11 случаях, в то время как раньше сообщалось о четырех.

Согласно информационному порталу правительства Вьетнама, вспышка коронавирусной инфекции, зафиксированная во вьетнамском городе Дананге и ближайших провинциях, вызвана новым типом коронавируса — он агрессивнее и опаснее ранее известных.