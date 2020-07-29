В Канаде разбился небольшой самолет
Один человек погиб и один получил ранения при падении небольшого самолета в западной канадской провинции Британская Колумбия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел в городе Мишн на заброшенной взлетно-посадочной полосе, на которую по не установленной пока причине пилот пытался посадить самолет.
На место ЧП прибыли спасатели и полицейские, которые обнаружили тело погибшей 66-летней женщины, а также 21-летнюю пострадавшую в авиакатастрофе девушку. Последняя доставлена в больницу. Кто из них был пилотом, не уточняется.
По факту авиакатастрофы начато расследование.
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