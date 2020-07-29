В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло во вторник на юге Перу. Об этом сообщил национальный сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, землетрясение произошло в 11:40 по местному времени (20:40 GMT+4) в провинции Камана (регион Арекипа). Очаг залегал на глубине 48 км.
Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.
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