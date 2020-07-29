По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в Афганистане
По меньшей мере два человека погибли, шесть пострадали при подрыве автомобиля в городе Герат на северо-западе Афганистана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил местный представителя полиции.
По его словам, сработало самодельное взрывное устройство.
Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.
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