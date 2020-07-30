У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Японии. Об этом сообщил в четверг Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, очаг залегал на глубине 48 км. Эпицентр находился в 594 км к югу от японской столицы, города Токио, где проживают примерно 8,3 млн человек.
О пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не сообщалось.
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