Уровень загрязнения воздуха в Пекине в семь раз превысил норму ВОЗ

Другие страны 30 июля 2020 08:25 (UTC+04:00)
Уровень загрязнения воздуха в Пекине в семь раз превысил норму ВОЗ

Среднесуточная концентрация мелких твердых частиц PM 2,5, служащих основным источником смога, превысила в четверг в Пекине 170 микрограмм на кубический метр. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил Пекинский центр мониторинга охраны окружающей среды.

По данным на 08:00 по местному времени (03:00 мск), в центральной и юго-восточной части Пекина уровень концентрации PM 2,5 достиг 179 микрограмм на кубометр, что более чем в семь раз превышает предельно допустимое значение по стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), установленное на уровне не более 25 микрограмм на кубометр. В северо-западной части города, в частности в районе станции метро Сичжимэнь, уровень загрязнения достиг 164 микрограмм на кубометр, в районе Олимпийского парка на севере столицы - 158 микрограмм на кубометр.

В Китае основной причиной смога служат опасные для здоровья мелкие твердые частицы PM 2,5, источниками которых являются автотранспорт, угольные электростанции и металлургические предприятия. Эти содержащиеся в смоге частицы способны проникать в легкие и кровеносную систему человека и накапливаться в организме, что может привести к воспалению сосудов, возникновению артериальной непроходимости и других заболеваний.

По этой причине в конце 2013 года в столице и других крупных городах КНР был принят план экстренного реагирования на сильное загрязнение воздуха. Он регламентирует действия городских служб и предприятий в соответствии с четырьмя уровнями экологической тревоги, которые в порядке возрастания делятся на синий, желтый, оранжевый и красный.

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