У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в четверг у берегов Королевства Тонга в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр находился в 72 км к юго-востоку от города Неиафу (население около 4,3 тыс. человек), расположенного на острове Вавау. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация об угрозе цунами не поступала.
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