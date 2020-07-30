У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в четверг у берегов Королевства Тонга в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр находился в 72 км к юго-востоку от города Неиафу (население около 4,3 тыс. человек), расположенного на острове Вавау. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация об угрозе цунами не поступала.