AFP: аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
По меньшей мере две ракеты упали на территорию аэропорта столицы Ирака Багдада в четверг. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным AFP, в результате инцидента никто не пострадал, ущерба нет. Агентство Reuters информирует, что снаряды были запущены из двух разных мест.
В настоящее время нет информации о том, кто стоит за обстрелом.
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