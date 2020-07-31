AFP: аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу

Другие страны 31 июля 2020 00:11 (UTC+04:00)
AFP: аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу

По меньшей мере две ракеты упали на территорию аэропорта столицы Ирака Багдада в четверг. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным AFP, в результате инцидента никто не пострадал, ущерба нет. Агентство Reuters информирует, что снаряды были запущены из двух разных мест.

В настоящее время нет информации о том, кто стоит за обстрелом.

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