На юге Колумбии пропал легкий самолет с тремя пассажирами

Легкий самолет, на борту которого находились трое пассажиров, пропал на юге Колумбии. Об этом в четверг сообщило Управление гражданской авиации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Примерно в 13:02 30 июля самолет Cessna 142 с тремя пассажирами на борту сообщил о чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

Отмечается, что воздушное средство выполняло перелет между городами Пакоа (департамент Ваупес) и Летисия (департамент Амасонас). "ВВС Колумбии ведут поиски самолета и его пассажиров", - подчеркивается в сообщении управления.