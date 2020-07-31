Болсонару признался, что принимает антибиотики в связи с подозрением на инфекцию

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который 25 июля заявил о том, что излечился от коронавируса, в четверг заявил, что принимает антибиотики в связи с подозрением на грибковую инфекцию легких. Об этом политик заявил в ходе традиционной еженедельной трансляции в своем аккаунте в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я сдал анализ крови, поскольку вчера почувствовал недомогание, даже заподозрили инфекцию. Сейчас принимаю антибиотики", - признался глава государства. "Похоже, проведя взаперти 20 дней, я подхватил грибок легких", - предположил он.

Вместе с тем, как уточнил бразильский лидер, он не собирается отказываться от запланированной на пятницу рабочей поездки в южный штат Риу-Гранди-ду-Сул.

7 июля бразильский лидер сообщил, что получил положительный результат анализа на коронавирус. Для лечения глава государства начал принимать гидроксихлорохин, хотя Всемирная организация здравоохранения ранее заключила, что лекарство не имеет положительного эффекта при использовании его пациентами с коронавирусом.

В четверг утром пресс-служба главы государства сообщила о том, что супруга президента, Мишель Болсонару, сдала анализ на коронавирус, результат которого оказался положительным.

Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим числом инфицированных и смертей в результате заражения (на первом месте - США). По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в республике достигло 2 610 102, умерли 91 263 человека. В бразильском Минздраве ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по числу летальных исходов.