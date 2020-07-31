Си Цзиньпин объявил о завершении формирования национальной навигационной системы Beidou

Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу объявил об официальном завершении формирования и окончательном введении в эксплуатацию национальной навигационной системы Beidou, которая теперь будет действовать в глобальном масштабе. В церемонии, посвященной началу работы системы спутников третьего поколения, приняли участие представители высшего руководства и ведущие конструкторы страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Объявляю об официальном начале работы системы Beidou третьего поколения (BDS-3)", - заявил Си Цзиньпин.

Таким образом, власти Китая подтвердили завершение последней стадии в реализации соответствующей программы. "Это важный вклад китайского народа в развитие всего мира, свидетельствующий о мощи науки и технологий нашей страны", - подчеркнул вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

23 июня Китай запустил с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань) с помощью ракеты-носителя CZ-3B последний, 55-й спутник навигационной системы Beidou. Она позволит КНР осуществлять навигацию, позиционирование и прочие операции по всему миру.

Пекин в 2000 году приступил к созданию Beidou, которая предназначена прежде всего для коммерческого использования. На орбите находятся космические аппараты трех поколений (BDS-1, BDS-2 и BDS-3). Помимо Китая, аналогичными системами обладают Россия (ГЛОНАСС), Европейский союз (Galileo) и США (GPS).