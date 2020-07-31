Не менее девяти человек погибли в результате ракетного обстрела в Афганистане

По меньшей мере девять человек погибли, еще 50 получили ранения в результате ракетного обстрела пакистанскими военными районов провинции Кандагар на юго-востоке Афганистана. Об этом в пятницу сообщил телеканал TOLOnews, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, пакистанские военные в четверг, 30 июля, обстреляли жилые районы уезда Спин-Болдак.

Информация о состоянии здоровья пострадавших при ракетном обстреле и другие подробности инцидента не приводятся.