Власти Аргентины продлили карантин в столице до 16 августа

Другие страны 31 июля 2020 21:25 (UTC+04:00)
Власти Аргентины продлили карантин в столице до 16 августа

Аргентинские власти приняли решение продлить действующие в столице и пригородах карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса, как минимум до 16 августа. Об этом сообщил в пятницу президент страны Альберто Фернандес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"До 16 августа меры останутся такими же, как и сейчас", - сказал он в обращении.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай инфицирования коронавирусом. К настоящему моменту число заразившихся превысило 185 тыс., умерли свыше 3,4 тыс. человек.

20 марта в стране был введен общий карантин. 4 июня Фернандес сообщил о замене режима обязательной социальной изоляции на менее строгие ограничения в большинстве регионов, но в столице и ее пригородах сохранялся карантин.

17 июля власти объявили о начале постепенного смягчения ограничений в Буэнос-Айресе и его пригородах. В городе были разрешены прогулки с 18:00 до 10:00, возобновили работу парикмахерские и многие магазины. Родителям с детьми и подросткам позволили находиться на улице с 10:00 до 18:00. Торговые центры и кинотеатры остаются закрыты, рестораны и кафе могут готовить еду только навынос.

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