Премьер Ливана объявил 5 августа днем общенационального траура после взрыва в Бейруте

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа днем общенациональный траур по жертвам взрыва в столице страны. Об этом сообщил во вторник телеканал Sky News Arabia, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мощный взрыв произошел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана.

Как передает корреспондент ТАСС, взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы. Телеканал Al Arabiya сообщает о сотнях раненых в результате взрыва, погибли, согласно первым данным, не менее 10 человек.