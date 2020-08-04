Премьер Ливана объявил 5 августа днем общенационального траура после взрыва в Бейруте
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа днем общенациональный траур по жертвам взрыва в столице страны. Об этом сообщил во вторник телеканал Sky News Arabia, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Мощный взрыв произошел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана.
Как передает корреспондент ТАСС, взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы. Телеканал Al Arabiya сообщает о сотнях раненых в результате взрыва, погибли, согласно первым данным, не менее 10 человек.
Лента новостей
Помощник Первого вице-президента Азербайджана дал эксклюзивное интервью об армяно-азербайджанском конфликте порталу “Agoravox”
МИД Азербайджана: Специальная сессия Генассамблеи ООН, посвященная пандемии COVID-19, продолжает работу
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Фаттаха Гейдарова
Президент Ильхам Алиев о новом лесопарке, который будет разбит в Ясамальском районе: Дал указание снести все ограждения и передать в распоряжение граждан красивый парк
Президент Ильхам Алиев: Если эта работа завершится к концу нынешнего года, то парк может стать хорошим новогодним подарком для жителей
Очередное шоу злословия ПНФА и т.н. "Национального совета" - В связи с карантином растет беспокойство людей, а это на руку нам (ВИДЕО)
Компания SOCAR Construction заинтересована в участии в строительстве магистрального нефтепровода в Беларуси
Самир Шарифов: Негативное влияние пандемии на мировую экономику привело к ухудшению платежного баланса Азербайджана
Послабления должны быть постепенными в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией - депутат
Депутат: Разжигание армяно-азербайджанского военного конфликта вновь продемонстрировало фашистскую сущность армянской стороны