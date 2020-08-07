Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Перу
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в четверг у побережья Перу. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр подземных толчков располагался в 221 км к юго-востоку от города Ики, в котором живет около 250 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
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