Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Перу

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в четверг у побережья Перу. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков располагался в 221 км к юго-востоку от города Ики, в котором живет около 250 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.