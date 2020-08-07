ByteDance опровергла информацию о том, что Microsoft выкупит всю соцсеть TikTok

Китайская компания ByteDance опровергла сообщения СМИ о том, что американская корпорация Microsoft планирует полностью выкупить у нее социальную сеть TikTok. Об этом в пятницу сообщило китайское издание "21 шицзи цзинцзи баодао", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как указывает издание, в компании "абсолютно уверены в долгосрочном успехе TikTok", а слухи или догадки не комментируют. При этом официальный представитель ByteDance подчеркнул, что TikTok продолжит прикладывать все усилия для обеспечения защиты и безопасности личных данных своих пользователей.

Отмечается, что китайская компания могла выбрать Microsoft в качестве партнера для сделки по продаже TikTok из-за того, что основатель ByteDance Чжан Имин ранее непродолжительное время работал на эту американскую корпорацию. "Однако почувствовав слабость в целях этой большой компании, он решил уйти", - указывает газета.

По данным китайского издания, власти США также положительно рассматривают подобную сделку, так как возможности Microsoft и TikTok позволили бы создать достаточно сильного конкурента для Google и Facebook и сделать цифровой сектор более динамичным.

В среду телеканал CNBC сообщил о том, что Microsoft может заплатить от $10 до $30 млрд за покупку TikTok. При этом в материале CNBC не уточняется, обсуждают ли компании приобретение всей соцсети TikTok или только ее американского подразделения. По словам источников телеканала, Microsoft и ByteDance пока не достигли окончательных договоренностей. Microsoft уведомила американские власти, что в случае приобретения TikTok она в течение года перенесет системы, обеспечивающие работу соцсети, на территорию США.