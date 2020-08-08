Число инфицированных коронавирусом в Африке превысило 1 млн

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в странах Африки превысило порог в 1 млн, что составляет 5% от общего числа заражений по всему миру, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

Согласно их информации, на африканском континенте зафиксированы 1 007 366 подтвержденных случаев заражения COVID-19, 22 066 смертей и 690 436 случаев выздоровления. Однако, как отмечается, реальная цифра может быть гораздо выше, поскольку в ряде африканских стран есть проблемы с тестированием.

Самая тяжелая ситуация складывается в ЮАР, где по состоянию на 7 августа подтверждено более 538 тыс. случаев заражения COVID-19 и 9 604 летальных исходов. Эксперты, однако, отмечают, что такой показатель может быть связан с тем, что в ЮАР достаточно масштабно развернута система тестирования по сравнению с остальными странами региона.