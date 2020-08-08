Мексиканский миллиардер Карлос Слим поможет восстановить порт Бейрута
Мексиканский миллиардер ливанского происхождения Карлос Слим, один из богатейших людей мира, примет участие в восстановлении разрушенного взрывом порта Бейрута. Об этом в интервью радиостанции Noticias MVS рассказал 7 августа Амин Сайден Карам, глава Ливанского центра в латиноамериканской стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его словам, еще до трагедии в Мексике начался сбор средств для помощи ближневосточной республике, переживающей экономический кризис, и в настоящее время эта работа продолжается.
"Мы ведем кампанию для отправки ресурсов отделению Красного Креста в Ливане, есть предприниматели, которые ищут возможности для того, чтобы вновь отстроить порт Бейрута, - сказал Карам. - Карлос Слим поможет с реконструкцией".
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