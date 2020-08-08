В Канаде два человека умерли из-за торнадо

Два человека погибли, один получил ранения в результате торнадо, сформировавшегося рядом с шоссе недалеко от города Вирден (провинция Манитоба). Об этом в субботу сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в пятницу вечером. Погибшим молодым людям было по 18 лет. Их тела обнаружили в сильно поврежденном автомобиле. Серьезные ранения получил и 54-летний мужчина, его также обнаружили в искореженном авто.

Национальное метеобюро Канады в пятницу распространило предупреждение о возможном формировании торнадо в этом районе.