В Канаде два человека умерли из-за торнадо
Два человека погибли, один получил ранения в результате торнадо, сформировавшегося рядом с шоссе недалеко от города Вирден (провинция Манитоба). Об этом в субботу сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел в пятницу вечером. Погибшим молодым людям было по 18 лет. Их тела обнаружили в сильно поврежденном автомобиле. Серьезные ранения получил и 54-летний мужчина, его также обнаружили в искореженном авто.
Национальное метеобюро Канады в пятницу распространило предупреждение о возможном формировании торнадо в этом районе.
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