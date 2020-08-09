Зеленский заявил, что Украина не позволит себе вмешаться в американские выборы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не позволит себе вмешаться в американские выборы и испортить отношения с Соединенными Штатами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вмешательство в суверенные выборы другой страны неприемлемо при любых обстоятельствах. Еще раз заверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США", - написал Зеленский в субботу в своем Telegram-канале.

Он отметил, что предотвращение втягивания Украины во внутреннюю политику США является вопросом украинской национальной безопасности. "Вместе с тем Украина, в свою очередь, абсолютно уверена в том, что и со стороны наших партнеров есть не менее уважительное отношение к нашему суверенному праву на внутренние дела и внутренний выбор своих приоритетов. Только на таких принципах и можно выстроить прочные стратегические партнерские отношения", - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский призвал украинских граждан воздержаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США, а также не решать таким образом свои личные политические или другие проблемы. "Репутация Украины стоит гораздо больше, чем репутация любого из наших политиков. Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды", - отметил президент.