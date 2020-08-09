В Индии 7 человек погибли при пожаре в госпитале для больных COVID-19

В Индии в штате Андхра-Прадеш как минимум 7 человек погибли при пожаре в отеле, используемом в качестве госпиталя для больных COVID-19. Об этом сообщает телеканал NDTV, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Инцидент произошел около 5 часов утра. Около 20 пациентов переданы в больницы", - говорит представитель местных властей Мохаммад Имтиаз.

По предварительной версии, пожар произошел из-за короткого замыкания. В здании в этот момент находилось около 30 пациентов с коронавирусной инфекцией

В результате инцидента пострадали около 20 человек. Несколько из них находятся в критическом состоянии.

Сообщается, что огонь полностью уничтожил первый и второй этаж одного из подъездов шестиэтажного отеля.

Андхра-Прадеш остается на втором месте среди всех штатов страны по количеству заболевших коронавирусом. Лечение там проходят свыше 84 тысяч человек, излечились более 120 тысяч, 1,8 тысячи человек умерли.