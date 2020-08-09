В Беларуси завершилось голосование на выборах президента

Избирательные участки на выборах президента Беларуси завершили свою работу, в участковых комиссиях начался подсчет голосов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным Центризбиркома республики по состоянию на 18:00, в Беларуси проголосовало 79,01% избирателей. Наибольшая явка зафиксирована в Могилевской области - 86,01%, наименьшая - в Минске - 62,30%.

На выборах главы беларусского государства работало 5 767 участков для голосования, в том числе 44 - за рубежом.

Выборы признаны состоявшимися с учетом того, что в них приняло участие более половины избирателей, внесенных в списки для голосования. Проголосовать могли около 6,8 млн беларусских граждан. За пять дней досрочно проголосовали 41,7% избирателей. Президент будет считаться избранным, если за него проголосуют более половины граждан, принявших участие в голосовании.