Опубликованы первые данные ЦИК Беларуси по президентским выборам
Президент Беларуси Александр Лукашенко лидирует по итогам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах. Об этом заявила в воскресенье председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Перед нами отчитались так называемые закрытые участки для голосования, но тоже не по всем регионам, а только по пяти", - сказала она. По словам Ермошиной, Лукашенко набирает 82,08% на закрытых участках в пяти регионах, у Тихановской - 6,98%.
На выборах в Беларуси насчитывается 231 закрытый участок, которые расположены в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения. Там голосование завершилось в течение дня после того, как свои голоса отдали все избиратели.
Лента новостей
Гражданам следует ходить на менее людные пляжи, чтобы избежать увеличения риска заражения коронавирусом (ФОТО)
Посещение пляжей без отправки запроса на портале cimerlik.az может увеличить число заражений (ФОТО/ВИДЕО)
В первый этап азербайджано-турецких тактических учений также привлечены подразделения спецназа (ФОТО/ВИДЕО)