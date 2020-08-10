В Бразилии за сутки от коронавируса скончались 572 человека
БАКУ /Trend/ - С начала эпидемии коронавируса в Бразилии заразились инфекцией свыше 3 035 422 человека, сообщает Минздрав страны, передает Trend со ссылкой на "Синьхуа".
За последние сутки в Бразилии зафиксированы 23 010 новых случаев заражения. Также по последним подсчетами, на 572 увеличилось число летальных случаев, достигнув отметки почти 101 049 умерших.
В настоящее время Бразилия занимает второе место в мире по числу заболевших и умерших от COVID-19.
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