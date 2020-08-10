Южная Корея разработает собственную систему ПРО

Южная Корея в ближайшие пять лет начнет разработку собственной системы перехвата, подобной израильскому "Железному куполу". Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает "Ренхап".

Фактическое развертывание корейской версии израильской системы ПВО "Железный купол", как ожидается, начнется в конце 2020-х или начале 2030-х годов, заявили чиновники Минобороны Республики Корея.

Согласно оборонному проекту страны на 2021-2025 годы, Южная Корея также официально начнет процедуры приобретения легкого авианосца в следующем году и производство собственного истребителя, который в настоящее время находится в стадии разработки.

Кроме того, Сеул планирует разработать управляемые ракеты большой дальности "воздух-земля" и "воздух-корабль".

Что касается Военно-морского флота, то министерство заявило, что в течение этого периода страна начнет строить 3600-тонные и 4000-тонные подводные лодки.

Программа Минобороны, рассчитанная на пять лет, предусматривает расходы в размере 300,7 трлн вон ($253 млрд), из них - 100 трлн вон выделяются на повышение обороноспособности, а оставшиеся 200 трл вон - на управление Вооруженными силами.

Южная Корея также планирует ввести в эксплуатацию военные спутники наблюдения и беспилотные самолеты наблюдения к 2025 году. В течение этого периода она также начнет разработку сверхмалых спутников наблюдения для