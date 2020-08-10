Singapore Airlines отправила в отпуска без оплаты четверть сотрудников

Более шести тысяч сотрудников национальной авиакомпании Сингапура Singapore Airlines отправлены в неоплачиваемые отпуска на неопределенный срок, чтобы помочь компании справиться с перебоями в авиавперевозках, вызванных пандемией коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает газета Straits Times.

Еще более 1700 сотрудников авиакомпании, включая наземный персонал, пилотов и бортпроводников, записались в качестве волонтеров на различные должности в других организациях.

Как уточняет издание, в общей сложности в Singapore Airlines 27 тысяч сотрудников.

По данным газеты, пилоты и бортпроводники компании, которые не задействованы в полетах, по-прежнему получают свой базовый оклад, однако они лишились определенных надбавок, которые существенно увеличивали их зарплату.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 19,4 миллиона случаев заражения, свыше 722 тысяч человек скончались.