В Китае из-за ливней погибли шесть человек

Другие страны 11 августа 2020 12:37 (UTC+04:00)
В Китае из-за ливней погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли, пять числятся пропавшими без вести в китайской юго-западной провинции Сычуань из-за ливней. Об этом во вторник сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства, сильные дожди затопили низменные районы города Яань, нанеся ущерб жилым домам, водохозяйственным сооружениям и объектам энергетики.

Ливни обрушились на несколько городов провинции Сычуань, в том числе на ее столицу Чэнду, вечером в понедельник и продолжались до утра вторника.

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