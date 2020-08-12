Два человека погибли в ходе беспорядков на юге Индии

По меньшей мере два человека погибли, еще несколько получили ранения во время массовых беспорядков, вспыхнувших во вторник вечером в городе Бангалор - столице южного индийского штата Карнатака. Об этом сообщила в среду газета The Times of India, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, причиной случившегося стала провокационная публикация, размещенная в социальных сетях родственниками одного из местных политиков и оскорбившая религиозные чувства мусульман. Протестующие требовали ареста политика и угрожали штурмом его дома, который был взят полицейскими под охрану.

Участники беспорядков забрасывали сотрудников правоохранительных органов камнями и бутылками с зажигательной смесью, напали на полицейский участок и подожгли служебные автомобили. Против нападавших были применены гранаты со слезоточивым газом, для их разгона стражи порядка открывали огонь в воздух.

По словам начальника полиции Бангалора Камала Панта, в столкновениях пострадали 60 его подчиненных. В зоне, охваченной беспорядками, введен комендантский час. В настоящее время обстановка в Бангалоре находится под контролем властей.