Два человека погибли в ходе беспорядков на юге Индии

Другие страны 12 августа 2020 08:20 (UTC+04:00)
Два человека погибли в ходе беспорядков на юге Индии

По меньшей мере два человека погибли, еще несколько получили ранения во время массовых беспорядков, вспыхнувших во вторник вечером в городе Бангалор - столице южного индийского штата Карнатака. Об этом сообщила в среду газета The Times of India, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, причиной случившегося стала провокационная публикация, размещенная в социальных сетях родственниками одного из местных политиков и оскорбившая религиозные чувства мусульман. Протестующие требовали ареста политика и угрожали штурмом его дома, который был взят полицейскими под охрану.

Участники беспорядков забрасывали сотрудников правоохранительных органов камнями и бутылками с зажигательной смесью, напали на полицейский участок и подожгли служебные автомобили. Против нападавших были применены гранаты со слезоточивым газом, для их разгона стражи порядка открывали огонь в воздух.

По словам начальника полиции Бангалора Камала Панта, в столкновениях пострадали 60 его подчиненных. В зоне, охваченной беспорядками, введен комендантский час. В настоящее время обстановка в Бангалоре находится под контролем властей.

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