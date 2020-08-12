В Монголии умер еще один заразившийся бубонной чумой

Медики в Монголии зафиксировали еще один летальный исход в результате заражения бубонной чумой. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, заразившимся оказался 42-летний мужчина из Ховдского аймака на западе Монголии. Как выяснили в ведомстве, незадолго до смерти инфицированный приобрел две тушки сурков, которые часто являются переносчиками чумы.

В связи с этим представитель Минздрава призвал население прекратить охоту и употребление в пищу мяса сурков для предотвращения распространения инфекции. Охотничий промысел этих грызунов в стране, отмечает агентство, является незаконным, однако многие граждане считают мясо сурков деликатесом и игнорируют запрет.

Ранее в Монголии было зарегистрировано несколько случаев заражения бубонной чумой. 14 июля сообщалось о смерти 15-летнего подростка из аймака Говь-Алтай на юго-западе страны. По данным монгольских властей, за несколько дней до этого молодой человек вместе с друзьями съел блюдо из мяса тарбагана (монгольского сурка).