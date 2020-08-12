На юге Индии загорелся автобус, пять человек погибли
По меньшей мере пять человек погибли в Индии после того, как загорелся автобус, который направлялся в город Бангалор, столицу южного штата Карнатака. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его словам, среди погибших два ребенка и женщина, пострадавшие были госпитализированы. Водитель автобуса скрылся с места происшествия.
По имеющимся данным, частный автобус, в котором находились 32 человека, загорелся из-за короткого замыкания в двигателе.
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