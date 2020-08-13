Индонезия может получить вакцину от коронавируса к середине 2021 года

Другие страны 13 августа 2020 08:39 (UTC+04:00)
Индонезия может получить вакцину от коронавируса к середине 2021 года

Президент Индонезии Джоко Видодо рассчитывает на массовое появление вакцины от коронавируса в стране к середине будущего года. Об этом он заявил в связи с началом клинических испытаний препарата, разработанного совместно с китайскими коллегами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы работаем над собственной вакциной уже три месяца", - приводит в четверг его слова газета The Jakarta Post. "Я надеюсь, что препарат будет готов как можно скорее, возможно, к середине 2021 года", - добавил Видодо.

Около 20 добровольцев за последние дни уже получили первые инъекции, всего же на данном этапе в испытаниях примут участие около 1,6 тыс. волонтеров. Одним из первых подал заявку губернатор провинции Западная Ява Ридван Камиль. По самым оптимистичным прогнозам, клинические испытания продлятся до января будущего года.

Работу над вакциной ведет государственный фармацевтический холдинг Bio Farma и китайская Sinovac Biotech. Как ожидается, в Индонезии смогут производить около 250 млн доз этого препарата в год.

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