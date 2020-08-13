Филиппины планируют начать тестировать российскую вакцину от коронавируса в октябре

Филиппины планируют начать клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" уже в октябре. Об этом в четверг во время пресс-конференции сообщил пресс-секретарь президента Гарри Рок, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "третья стадия клинических испытаний [вакцины] на Филиппинах пройдет одновременно с Россией с октября по март 2021 года". "Произойдет это после того, как в сентябре группа экспертов завершит проверку первого и второго этапов российских испытаний", - отметил он, добавив, что "Россия профинансирует испытания". Вместе с тем пресс-секретарь не уточнил, сколько людей примут участие в исследовании. Если испытания пройдут успешно, то уже в апреле 2021 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами Филиппин зарегистрирует вакцину.

10 августа президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о готовности получить от РФ вакцину против коронавируса после начала ее массового производства. Вместе с тем он вызвался первым на себе испытать российскую вакцину, когда она прибудет на Филиппины. Рок отметил, что "прививку президенту смогут сделать не раньше мая 2021 года".

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.

30 января на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени число заразившихся в стране превысило 139,5 тыс., вылечились более 68,4 тыс. пациентов, умерли 2,3 тыс. человек.