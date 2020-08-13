Узбекистан, США и Афганистан объединят усилия в борьбе с терроризмом и наркотрафиком

12 августа 2020 года состоялось первое заседание подкомиссии по безопасности формата трехстороннего сотрудничества «Узбекистан-США-Афганистан» посредством видеоконференцсвязи, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

На мероприятии приняли участие сопредседатели подкомиссии – заместитель председателя Службы государственной безопасности Узбекистана Салимжон Хусанов, заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков, заместитель помощника государственного секретаря США по Южной и Центральной Азии Нэнси Джексон, заместитель помощника министра обороны США Томас Крочи, заместитель Советника Президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Салам Шах Ибрахими, заместитель министра национальной обороны Афганистана Абдулхай Рауф, представители причастных министерств и ведомств трех стран.

Стороны обменялись мнениями по текущей эпидемиологической ситуации, обсудили влияние коронавирусной инфекции на региональную и глобальную безопасность, передает МИД. Отмечена необходимость объединения усилий для предотвращения последствий COVID-19.

Подчеркнута важность расширения взаимодействия в области охраны границ и обмена информацией между профильными ведомствами сторон для повышения эффективности борьбы с наркотрафиком и терроризмом.

Отдельное внимание уделено актуальным аспектам сотрудничества по повестке «Женщины, мир и безопасность». Обсуждены механизмы укрепления связей в области обеспечения прав и интересов женщин и девочек, решения проблем насилия в отношении их и доступа к качественному образованию.

В заседание стороны также рассмотрели другие вопросы совместной повестки дня.