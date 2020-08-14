В Токио за два дня от тепловых ударов умерли 14 человек

По меньшей мере 14 человек умерли в Токио за период с 11 по 12 августа от тепловых ударов. Об этом в пятницу сообщает телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что девять умерших были старше 80 лет. Всего за август от жары умерли 26 токийцев.

13 августа Главное пожарное управление Японии, выполняющее функции МЧС и скорой помощи, сообщило о десяти погибших и 6,6 тыс. пострадавших от тепловых ударов в стране за период с 3 по 9 августа. В связи с этим японские власти предупредили граждан о необходимости тщательно следить за самочувствием в жаркие дни и призвали пить побольше жидкости.

Текущая неделя стала самой жаркой в Японии этим летом. В ряде районов столбик термометра поднимался в течение дня выше 38 градусов, а в центральной префектуре Гумма 11 августа днем воздух прогрелся до 40,1 градуса.

Период наиболее жаркой погоды в Японии приходится на июль - август, однако уже второй год подряд в июле было больше пасмурных и дождливых дней. В прошлом году по всей стране от жары погибли 126 человек, более 70 тыс. пострадали.