В Индии проходит первый этап испытаний вакцины Covaxin от коронавируса

Первая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса Covaxin, созданной компанией Bharat Biotech, успешно проводится в Индии. Об этом в пятницу сообщает газета The Economic Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Предварительные результаты показали, что вакцина безопасна. У участников испытаний не наблюдалось побочных эффектов, - сообщила изданию руководитель исследований Савита Верма. - Первый этап испытаний завершится к концу августа. В ходе второго мы попытается установить эффективность вакцины".

Вакцина Covaxin разработана Bharat Biotech в сотрудничестве с Индийским советом медицинских исследований на основе штамма SARS-CoV-2, полученного в Национальном институте вирусологии в городе Пуне.

Испытания проводятся в 12 медицинских центрах Индии, в них участвуют 375 добровольцев. В случае успешных испытаний препарат Covaxin будет готов к применению в первой половине 2021 года.

За последние сутки в Индии были выявлены 65 553 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных к пятнице достигло 2 461 190, количество умерших от болезней, вызванных коронавирусом, в стране составило 48 040 человек.