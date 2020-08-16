В Бангкоке более тысячи активистов собрались на антиправительственную акцию

Более тысячи демонстрантов собрались в воскресенье днем возле Монумента демократии в столице Таиланда на антиправительственную акцию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На месте проведения протеста дежурят около 600 сотрудников правоохранительных органов, которые установили кордоны. Организаторы собирали сцену для готовящихся выступлений активистов, люди продолжают прибывать к месту запланированного сбора, сообщает корреспондент ТАСС.

Мероприятие организовано несколькими продемократическими объединениями, в частности группой "Свободная молодежь". Устроители рассчитывают, что в акции примут участие до 10 тыс. человек. Собравшиеся уже скандируют лозунги против действующей власти и призывают к изменению конституции.

В этой связи активисты организовали сбор подписей за изменение основного закона страны, в частности они требуют исключить пункт, который предполагает назначение, а не выборы членов Сената. "Свободная молодежь" намерена собрать 50 тыс. подписей. Предполагается, что сегодняшняя акция протеста завершится в 21:00 по местному времени (18:00 GMT+4).

За несколько часов до начала демонстрации на подступах к Монументу свободы собралась небольшая группа людей, выступающих в поддержку монархии. Часть из них планировала присутствовать на студенческой акции, чтобы фиксировать на фото и видео возможные посягательства на монархию и потом отправить материалы в полицию. "Меня не волнует, что они протестуют против правительства, но они не могут касаться монархии", - сказал журналистам лидер группы роялистов Сумет Тракулвунну. На прошлой неделе в кампусе Университета Таммасат состоялась демонстрация, на которой студенты представили манифест из 10 пунктов о реформе монархии.

Вместе с тем в таиландском сегменте Twitter набирают популярность хештеги "Прогоним диктатуру" и "Что происходит в Таиланде" (# и #WhatsHappeningInThailand). На данный момент число публикаций с этими ключевыми словами уже превышает 1,84 млн и 814 тыс. соответственно.

18 июля возле Монумента демократии в столице Таиланда прошла крупнейшая политическая демонстрация после снятия большинства ограничений, введенных в королевстве из-за эпидемии COVID-19. Митингующие призвали правительство распустить парламент, переписать действующую конституцию и прекратить давление на население. Подобные акции с подачи организации "Свободная молодежь" проводились на протяжении нескольких недель во многих городах королевства. Вместе с тем правоохранительные органы задержали трех лидеров протестов, предъявив им обвинения по ряду пунктов, в частности в подстрекательстве к беспорядкам или мятежу, но позже они были отпущены.