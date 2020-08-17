В Новой Зеландии из-за коронавируса отложили всеобщие выборы

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила в понедельник о переносе всеобщих парламентских выборов с 19 сентября на 17 октября. Об этом сообщила газета "The New Zealand Herald", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам главы правительства, решение, принятое после обсуждения с другими политиками, связано с возобновившимся на территории государства распространением коронавируса.

11 августа впервые за 102 дня в Новой Зеландии были выявлены четыре новых случая инфицирования, в числе заболевших оказались члены одной семьи из Окленда. Заражение было квалифицировано как передача вируса внутри страны и стало причиной введения санитарно-эпидемиологических ограничений. С 12 августа гражданам Новой Зеландии предписано соблюдать социальную дистанцию, исключить физические контакты с посторонними, а число участников массовых мероприятий ограничено сотней.

Из-за вспышки вызываемого коронавирусом заболевания Ардерн ранее отложила по меньшей мере до 17 августа намеченный ранее на 12 августа роспуск парламента перед выборами.