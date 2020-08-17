В Австралии вновь зафиксировали рекордное число смертей из-за коронавируса за сутки

Медики Австралии за последние 24 часа зарегистрировали 289 новых случаев инфицирования коронавирусом. Также зафиксировано рекордное количество летальных исходов за сутки - 25. Как сообщили в понедельник в министерстве здравоохранения страны, общее число умерших достигло 421, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным ведомства, к настоящему моменту в Австралии зарегистрированы 23 576 инфицированных, выздоровели 14 080 человек. В больницах находятся 680 пациентов, 47 из них помещены в отделения интенсивной терапии. Еще 7 758 заболевших получают лечение амбулаторно. Всего в стране проведено около 5,3 млн тестов на коронавирус.

В минувшие выходные дни случаи заражения были зафиксированы в штатах Виктория (582), Новый Южный Уэльс (14), Западная Австралия (1) и Южная Австралия (1). Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация складывается в штате Виктория, административным центром которого является второй по численности город страны Мельбурн. На регион приходится свыше 70% всех случаев инфицирования (17 047), до 13 сентября в штате объявлен карантин, закрыта большая часть предприятий, учреждений и ведомств, все образовательные заведения работают в дистанционном режиме, жителям предписано не покидать свои дома без веских оснований и обязательно использовать маски.

В Мельбурне действует комендантский час, введены жесткие ограничения и масочный режим. Закрыты все розничные магазины, за исключением супермаркетов, аптек, агентств печати и специализированных магазинов, реализующих алкогольную продукцию. Прекратили работу все предприятия общественного питания, за исключением продающих еду на вынос или с доставкой. За нарушение правил изоляции предусмотрен штраф в размере 4 957 австралийских долларов ($3 529).

Первые случаи заражения коронавирусом в Австралии выявили 25 января. С 24 марта в стране действовали жесткие санитарные ограничения, которые были сняты 13 июня после снижения числа заболевших. В настоящее время режим бедствия из-за чрезвычайной эпидемиологической ситуации действует только в штате Виктория, регионы Австралийская столичная территория и Северная территория считаются полностью свободными от коронавируса.