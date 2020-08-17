В Болгарии выявили минимальное за последние два месяца число заражений коронавирусом

Медики Болгарии зарегистрировали в стране за последние сутки минимальное число случаев инфицирования коронавирусом за два месяца - 32, на 58 меньше, чем днем ранее, однако при этом провели менее 800 тестов. Об этом сообщил в понедельник единый информационный портал Минздрава, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Общее число инфицированных достигло 14 365, среди них 797 медицинских работников. Выздоровели 9 186 человек. В больницах проходят лечение 807 пациентов, 56 из них находятся в тяжелом состоянии. За сутки умерли 3 человека, общее количество летальных исходов достигло 498.

Минздрав отмечает нехватку медицинского персонала в больницах страны.

Первые случаи заражения коронавирусом в Болгарии были выявлены 8 марта. С 13 марта по 14 мая в стране действовало чрезвычайное положение.

В настоящее время в Болгарии сохраняется режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, который продлен до конца августа. Жители страны обязаны соблюдать дистанцию и носить защитные маски в закрытых общественных помещениях и транспорте.