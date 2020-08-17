Самую распространенную версию коронавируса нашли и на Филиппинах

Мутантную версию коронавируса нового типа, D614G, которая становится наиболее распространенной по всему миру, нашли и на Филиппинах. Этот штамм генетики выделили из образцов, взятых у пациентов из Кесон-Сити. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом пишет Филиппинский геномный центр.

Мутации появляются в геномах клеток и вирусов постоянно и, в основном, самопроизвольно. Из-за них может измениться функционирование как отдельных процессов, так и всего организма в целом. Эпидемиологи постоянно следят за мутациями в геноме вирусов, чтобы те не повлияли на действие лекарств и вакцин.

Особенно это актуально для пандемии COVID-19. Возбудителю этой болезни, вирусу SARS-CoV-2, присоединяться к здоровым клеткам помогает шиповидный белок его оболочки (также его называют S-белок или спайк-белок). Этот белок соединяется с рецепторами ACE2, благодаря чему вирус проникает в клетку. Ученые следят за мутациями в шиповидном белке, поскольку те могут увеличивать скорость распрострарения болезни по человеческой популяции или влиять на заражение коронавирусом и течение болезни иначе.

Данные проекта GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data, Глобальная инициатива по распространению всех данных о гриппе) показывают, что одной из наиболее распространенных мутаций в шиповидном белке коронавируса стал вариант D614G. Данные исследований на культурах клеток (то есть вне организма человека или животных) показывают, что вирус с этой мутацией может распространяться лучше, чем его предшественник с вариантом D614.

В ходе недавнего исследования филиппинские генетики впервые обнаружили мутацию D614G в образцах из Кесон-Сити. Все они были собраны в июне этого года. Ученые уточняют, что из этого нельзя сделать вывод, что эта мутация распространена по всей стране, речь пока идет только о локальных случаях. Тем не менее, учитывая широкое географическое распространение G614, нужно постоянно следить за ситуацией, считают специалисты.