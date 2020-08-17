Власти КНР запатентовали первую разработанную в Китае вакцину против коронавируса

Государственное управление по правам интеллектуальной собственности КНР выдало первый патент на разработанную в стране вакцину от коронавируса. Об этом в понедельник сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на заявление ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о рекомбинантной вакцине на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV, совместно разработанной CanSino Biologics и Институтом биоинженерных исследований при Академии военно-медицинских наук НОАК. В ходе испытаний на грызунах медики обнаружили, что вакцина обладает хорошей иммуногенностью и может за короткое время вызывать необходимые клеточный и гуморальный иммунные ответы организма. По данным ведомства, ее можно быстро производить в больших масштабах.

В марте этот препарат стал первой утвержденной для клинических испытаний кандидатной вакциной. 11 июня завершился второй этап ее клинических испытаний. 25 июня Центральный военный совет КНР одобрил использование этого медицинского препарата для особых нужд армии.