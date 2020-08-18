Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у побережья Филиппин

Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали во вторник у побережья Филиппин. Эпицентр находился в 124 км к югу от города Легаспи. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр находился в 124 км к югу от города Легаспи (население около 180 тыс. человек) и в 442 км к юго-востоку от столицы Манилы с населением около 10,4 млн человек. Очаг залегал на глубине 15 км.

Данные о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не поступали.