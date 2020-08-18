Осужденный за коррупцию экс-глава Эквадора намерен баллотироваться на пост вице-президента

Бывший лидер Эквадора Рафаэль Корреа, заочно приговоренный к восьми годам тюрьмы по делу о коррупции, намерен баллотироваться на пост вице-президента республики от левой коалиции "Союз ради надежды". Соответствующее заявление политик сделал во вторник во время видеоконференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я принимаю предложение выставить свою кандидатуру. Я с радостью беру на себя ответственность, которую возлагают на меня мои товарищи, и буду участвовать в выборах в качестве кандидата в вице-президенты республики", - заявил экс-глава государства.

Бывший эквадорский лидер, руководивший республикой с 2007 по 2017 год, пойдет на выборы в списке 35-летнего экономиста Андреса Арауса, который намерен баллотироваться на высший государственный пост. В правительстве Корреа он в разные годы занимал различные министерские должности. В случае победы Араус станет самым молодым президентом в истории Эквадора. Выборы намечены на февраль 2021 года.

В апреле Корреа, проживающий сейчас в Бельгии, был заочно осужден на восемь лет тюрьмы по делу о коррупции. Политик был признан организатором преступной схемы с участием сотрудников госаппарата, в рамках которой он получил от предпринимателей свыше $7,5 млн на финансирование избирательных кампаний в обмен на госконтракты. Помимо назначения тюремного срока суд также запретил Корреа занимать выборные должности в течение 25 лет.

В конце июля Национальный суд Эквадора отклонил апелляцию экс-президента, подтвердив обвинительный приговор нижестоящей инстанции. При этом у политика осталась возможность еще раз обжаловать вердикт. Как утверждает эквадорская газета El Comercio, если эта апелляция также будет отклонена, Национальный избирательный совет Эквадора (аналог Центризбиркома) не сможет зарегистрировать Корреа кандидатом на пост вице-президента.