Тайфун "Хигос" обрушился на южное побережье Китая

Тихоокеанский тайфун Higos в среду утром достиг южного побережья Китая в районе города Чжухай провинции Гуандун. Об этом сообщила метеорологическая обсерватория Гонконга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр атмосферной воронки к этому часу находится в 130 км к западу от этого специального административного района КНР. Циклон смещается в северо-западном направлении, постепенно теряя силу.

В самом Гонконге был объявлен высокий уровень угрозы шторма - номер 9 по десятибалльной шкале. В настоящее время он понижен до восьмого, что тем не менее означает отмену утренних торгов на фондовой бирже, закрытие офисов, банков, учебных заведений, приостановку работы транспорта и порта.

По оценкам метеорологов, ночью в городе были отмечены порывы ветра со скоростью до 27,5 м/с. Однако особого ущерба не отмечено. Пока известно о двух пострадавших.

В соседнем с Чжухаем Макао введен максимальный уровень угрозы - номер 10. В "азиатском Лас-Вегасе" закрыты все казино. В регионе прервано судоходное сообщение, задержаны или отменены некоторые авиарейсы.

Higos стал седьмым по счету тропическим циклоном в Азии в этом сезоне. Его название в переводе с языка аборигенов острова Гуам в Тихом океане означает "фиговое дерево".