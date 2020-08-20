Число заразившихся коронавирусом в Бразилии приблизилось к 3,5 млн

Другие страны 20 августа 2020 02:37 (UTC+04:00)
Число заразившихся коронавирусом в Бразилии приблизилось к 3,5 млн

Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 49 298, до 3 456 652. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные Минздрава республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации ведомства, три четверти инфицированных (2 615 254) выздоровели, еще 730 298 пациентов остаются под наблюдением врачей. Количество летальных исходов за сутки выросло на 1 212 и достигло 111 100. На 1 млн населения приходятся 16 449 заразившихся и 529 смертей из-за последствий, вызванных заражением коронавирусом.

На минувшей неделе было зафиксировано 304 684 новых случая инфицирования - чуть выше, чем неделей ранее, но меньше, чем в последние две недели июля, когда этот показатель достиг рекордных 319 653 и 313 364. Количество новых летальных исходов снижалось на протяжении последних трех недель. В период с 9 по 15 августа оно составило 6 755.

Бразилия, где первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке государств с наибольшим числом заразившихся и умерших, уступая лишь США. В Минздраве республики ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции.

По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по количеству летальных исходов.

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