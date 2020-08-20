Власти Китая выявили за сутки семь завозных случаев заражения коронавирусом

Китайские власти выявили за прошедшие сутки в материковой части страны семь случаев вызванного новым коронавирусом заболевания, все они завозные. Об этом сообщил в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, за последние 24 часа летальных исходов не зафиксировано. В стране их не было с 15 апреля (кроме случаев, добавленных один раз в результате корректировки), показатель смертности составляет 5,45% (умерли свыше 4,6 тыс. человек). В местных медицинских учреждениях находятся 516 пациентов с коронавирусом (за минувший день выздоровели 60), у 24 человек заболевание протекает в тяжелой форме.

Согласно статистике, в материковой части Китая вылечились 93,93% заболевших. Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 84,8 тыс., за последние семь дней выявлено 139 случаев (динамика сокращения числа пациентов в больницах за неделю составила порядка 4,6% в сутки). Органы эпидемиологического контроля КНР успешно контролируют поток пассажиров, приезжающих из других стран. За время пандемии они зарегистрировали 2 346 инфицированных, прибывших из-за границы, из них 2 148 выздоровели.

В континентальном Китае первое место по числу заболевших, находящихся в медицинских учреждениях, по-прежнему занимает Синьцзян-Уйгурский автономный район (около 300 человек, за последние четыре не выявлено ни одного нового инфицированного с симптомами). За ним следуют Шанхай и южная провинция Гуандун, где проходят лечение 75 и 28 пациентов соответственно. На территории 13 административных единиц из 31 (уровень провинции, автономного района или города центрального подчинения) больных нет, в остальных (не считая трех указанных выше) насчитывается от одного до примерно 25 человек.

Местные власти не включают в общую статистику и с 1 апреля упоминают в отдельной графе бессимптомных носителей вируса. Их в КНР насчитывается 352, в том числе 22 случая зарегистрировано за минувший день. Порядка 32% инфицированных, относящихся к этой категории и находящихся под постоянным наблюдением врачей, выявлены в Синьцзяне, еще около 30% - в Гуандун. Примерно по 5% - в провинциях Фуцзянь и Шаньдун (восток), Сычуань (юго-запад) и Шэньси (северо-запад): туда периодически прибывают носители вируса из-за границы. В центральной провинции Хубэй, где восемь месяцев назад возник первый очаг пандемии, не осталось ни одного заразившегося без симптомов.

Согласно данным комитета, в Китае насчитывается более 16,3 тыс. человек, тесно контактировавших с инфицированными и помещенных на карантин. Везде введен пониженный уровень угрозы распространения коронавируса, за исключением города Урумчи в Синьцзяне, где продолжается ликвидация локальной вспышки заболевания.