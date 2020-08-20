Опыты подтвердили, что замороженная еда может разносить коронавирус

Сингапурские биологи на практике подтвердили, что недавние необъяснимые вспышки коронавирусной инфекции в Китае, Вьетнаме и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона действительно могла вызвать зараженная замороженная еда. Результаты их опытов опубликовала электронная научная библиотека bioRxiv, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эксперименты показали, что частицы коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) могут выживать при тех температурах и в те промежутки времени, которые обычно ассоциируются с транспортировкой и хранением замороженной и свежей еды. Частицы вируса, которые мы добавляли в свинину, курятину и форель, оставались жизнеспособными на протяжении трех недель", – пишут исследователи.

С самого начала эпидемии коронавирусной инфекции ученые спорят о том, изменится ли характер его распространения по мере того, как температура воздуха будет повышаться. Теоретические расчеты, которые основывались на типичных характеристиках других коронавирусов, а также на первых наблюдениях за SARS-CoV-2, давали двоякие результаты. Они указывали как на то, что эпидемия может замедлиться, так и на то, что ничего не изменится.

С другой стороны, опыты с частицами коронавируса "в пробирке" показали, что при температурах, близких к нулю, те могут существовать почти неограниченно долго. Причем это было характерно как для водной среды, так и для самых разных органических и неорганических поверхностей. Из-за этого ученые опасаются, что SARS-CoV-2 может распространяться через сточные воды и природные водоемы.

Группа медиков под руководством профессора Национального университета Сингапура Дейла Фишера открыла еще один возможный путь распространения коронавирусной инфекции. В ходе своего исследования они проверяли слова здравоохранительных органов Китая и Новой Зеландии о том, что недавние вспышки COVID-19 в Пекине и в Окленде вызвала зараженная пища.

Для этого Фишер и его коллеги купили в одном из супермаркетов Сингапура несколько порций свинины, курятины и форели. Их обработали раствором с вирусными частицами. Впоследствии эти образцы заморозили при температурах –20 и –80 °С или же хранили в охлажденном виде в тех же условиях, в которых продукты обычно перевозят между странами.

На протяжении трех недель ученые замеряли, сколько "живых" вирусных частиц оставалось на поверхности образцов. Это подтвердило результаты прошлых экспериментов: все это время во всех условиях хранения практически все вирусные частицы оставались жизнеспособными.

Учитывая множество вспышек коронавирусной инфекции на скотобойнях и других предприятиях пищевой промышленности в Европе и Латинской Америке, ученые отмечают, что SARS-CoV-2 может очень часто встречаться в замороженных или свежих продуктах, особенно в тех, которые завезены из стран с активными очагами COVID-19.

Исследователи считают, что это нужно учитывать как самим производителям пищевых продуктов, так и надзорным органам. Чиновникам нужно разработать порядок постоянных наблюдений за распространением вируса через замороженную или свежую пищу, подытожили биологи.