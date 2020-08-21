Число пострадавших из-за утечки газа в Индии достигло 20

Число пострадавших в четверг в результате утечки аммиака на молочном комбинате в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии достигло 20, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает в пятницу газета Hindustan Times, в больницы поступило 20 рабочих, среди них - 14 женщин. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Утечка газа на предприятии по переработке молока произошла около 17:00 по местному времени. По предварительным данным, утечка могла произойти из-за сварочных работ, которые привели к нарушению герметизации резервуаров с аммиаком.

В мае в Андхра-Прадеш произошла утечка ядовитого газа на заводе южнокорейской компании LG Polymers у города Вишакхапатнама, в результате которой погибли 12 человек.