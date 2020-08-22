В Китае не уступят США по проблеме Ирана, даже несмотря на угрозу санкций

Китай не намерен уступать США в ответ на угрозы ввести санкции в отношении Пекина и Москвы в связи с их несогласием с позицией Вашингтона по иранской ядерной проблеме, поскольку считает позицию Белого дома по данному вопросу неправомерной и провокационной. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это провокация на пустом месте. Напомню, что Соединенные Штаты уже отказались от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), - подчеркнул Ван И, выступая перед журналистами на Хайнане. - США собираются запустить механизм "быстрого восстановления ограничительных мер". Теперь они готовы применить санкции против всех, кто не согласен с позицией Вашингтона, то есть предпринять еще более дикие и абсурдные шаги".

По словам министра, такие намерения и однобокие меры США вызывают у мирового сообщества все большее недовольство и к тому же подрывают доверие к американским властям. "Они сами не придерживаются обязательств, которые на себя взяли, и к тому же требуют, чтобы свои договоренности нарушали все другие страны, которым Вашингтон угрожает санкциями. Разве может кто-нибудь согласиться с такой абсурдной логикой", - добавил глава МИД КНР.

"Мы уже выступили с инициативой, касающейся сохранения СВПД. И я еще раз хочу заявить, что наше предложение остается в силе", - подытожил Ван И.

Как сообщил Госдепартамент США, Вашингтон намерен запустить процесс восстановления антииранских санкций, которые начнут действовать через 30 дней. Такой шаг Соединенные Штаты предприняли после того, как американский проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана 14 августа не набрал в Совете Безопасности ООН необходимого количества голосов: большинство стран при голосовании воздержались, а Россия и КНР выступили против.

По словам госсекретаря Майкла Помпео, США готовы ввести санкции в отношении России и Китая в случае возникновения помех для восстановления ограничительных мер против Тегерана.