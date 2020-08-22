Число заразившихся коронавирусом в Индии выросло за день на рекордные 69,8 тыс.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии выросло за сутки на 69 878, что стало рекордным показателем с начала распространения инфекции в стране. Как сообщает в субботу индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте, общее количество инфицированных достигло 2 975 701, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предыдущий самый большой суточный скачок числа заразившихся был зафиксирован 20 августа и составлял 69 652. В Минздраве Индии полагают, что страна может преодолеть показатель в 3 млн инфицированных уже 23 августа.

По данным ведомства, в стране проходят лечение 697 330 пациентов с коронавирусной инфекцией, что на 5 302 человека больше, чем накануне. Число выздоровевших выросло за сутки на 63 631 и достигло 2 222 577. Количество смертельных случаев увеличилось за 24 часа на 945 и в целом составило 55 794.

Коэффициент выздоровления в стране достиг на утро субботы 74,69% от общего числа заболевших. Днем ранее этот показатель равнялся 74,3%, 19 августа - 73,64%. Устойчивый рост этот показатель демонстрирует с 20 июля, когда он составлял 62,61%.

Индия, которая занимает третье место в мире по числу инфицированных коронавирусом после США и Бразилии, уже 18 дней остается мировым лидером по суточному росту количества заразившихся. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в штатах Махараштра (657 449), Тамилнад (367 430), Андхра-Прадеш (334 940), Карнатака (264 546) и Уттар-Прадеш (177 239).